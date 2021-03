Borgmester angriber lokal Facebook-gruppe: - Den splitter folk

- Jeg kan være provokerende

Et andet sted på øen sidder Jesper Voss med sin computer. Han er en af de fannikere, der ofte skriver på Fanø Forum, - og som ikke er bange for at slibe pennen, inden han skriver.

- Jeg kan godt være meget direkte og provokerende for at få et svar fra en politiker eller fra forvaltningen, siger han men understreger:

- Jeg har aldrig svinet en person til.

Møgsager

Han er ikke enig med borgmesterens udlægning.

- Der var en tråd her forleden dag, hvor en skrev, at vi skulle være bedre til at tale Fanø op og altid talte Fanø ned. Ja, selvfølgelig, men det kræver, at der er noget at tale op. Hvis vi går fra den ene møgsag efter den anden, og at der ikke bliver lyttet til os, så er det klart, at der kommer en masse negativ kritik, siger han.