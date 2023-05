Borgmester beskyldes for at tilbageholde oplysninger i sag om knap 1.000 kroner

I sidste uge sagde Fanøs borgmester, Frank Jensen, undskyld for strømsagen, hvor kommunen beskyldte en lokal festival for at stjæle strøm fra kommunen.

Sagen er fra september sidste år, hvor Fanø Vesterland Festival blev beskyldt for at tappe strøm fra en daginstitution, og kommunen forlangte 996 kroner for strømmen.

I dag satte fire medlemmer af kommunalbestyrelsen en notits i Fanø Ugeblad. Borgmesteren har angiveligt tilbageholdt oplysninger i sagen, skriver de.

- Vi er uforstående overfor din håndtering af sagen, og vi mener, at du skulle have reageret.... og sørget for at få anklager og regning trukket tilbage samt undskyldt, så sagen kunne være sluttet i oktober skriver de fire byrådsmedlemmer.