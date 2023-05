Borgmester giver undskyldning til festival

En måned efter at musikfestivalen Fanø Vesterland havde fundet sted i september 2022, dukkede der en sag op i Fanø Kommunes Erhvervs-, natur- og teknikudvalg.

Her blev festivalen beskyldt for at have stjålet strøm fra Fanø Skoles SFO under festivalen - ad flere omgange.

- For mig handler det principielt om, at man skal spørge om lov, før man gør det, fortalte Lasse Harder Schousboe (EL), som er formand for Fanø Kommunes Erhvervs-, natur- og teknikudvalg dengang.