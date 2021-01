Borgmester vil ikke mere: Et elendigt samarbejde i byrådet kan få store konsekvenser

Vi skruer lige tiden tilbage til sidste kommunalvalg. Her opstod der en helt speciel situation: Kristine Kaas Krog, Lokallisten, gik ud og fortalte pressen, at hun nu var borgmester - i den tro, at hun havde et flertal bag sig. Et flertal, der talte Sofie Valbjørns ene mandat. Men hun - Sofie Valbjørn - gik i sidste øjeblik over til den "anden gruppe", der især består af Venstre. Flertallet tippede over og pludselig var Kristine Kaas Krog ikke borgmester alligevel. Den post gik til Sofie Valbjørn. Ord som "forræderi" blev nævnt.