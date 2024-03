Borgmester vil svinge sparekniven over kolleger

- Vi skal finde nogle penge, og her synes vi, at vores forslag er et konstruktivt af slagsen. Hvis vi bliver nødt til at spare andre steder på kernevelfærden, så synes vi, at det er vigtigt, at vi også overvejer, hvorvidt vi kan spare på os selv, siger Frank Jensen.

Tirsdag aften bliver det ifølge borgmesteren besluttet, hvorvidt antallet af byrådsmedlemmer skal reduceres. Økonomiudvalget har nemlig indkaldt til et ekstraordinært budgetseminar, hvor de politiske og økonomiske drøftelser skal finde sted.

- Vi er i en situaiton, hvor vi ikke kan tillade os at være kræsne. Derfor synes jeg, at det er sund fornuft, at vi ser indad og bidrager til besparelserne, siger borgmesteren.