Clara Mathilde Nedergaard Drikkjær gjorde sig tidligt tanker om, hvad hun skal have på til fødselsdagen, da hun blev udvalgt til at deltage i ballet i forbindelse med prins Christians 18 års fødselsdagsfest.

- Jeg kunne godt tænke mig at have en Fanødragt på. Når vi har en sådan historie her på øen, kunne det være fint at vise traditionen frem, hvis det altså er indenfor dresscoden, sagde hun den gang, TV SYD besøgte hende.