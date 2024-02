Dagligt minus på 25.000 kroner: - Nu kræver borgmester nye regler

Lys i mørket

Men byrådspolitikerne og administrationen har håb om at kunne tænde lyset igen. Og borgmesteren siger:

- Vi er en veldrevet kommune, men staten har med den nye skattereform og udligningsreformen gjort det meget vanskeligt for os at lægge et bæredygtigt budget.

Inden vi går til forklaringerne, så lad os gå et lille stykke væk fra rådhuset i Nordby. Til et villakvarter. Her er Michael Johnsson og hans svoger Dennis Roed ved at tømme en varevogn for et flyttelæs.

Nødblus: Flyt til Fanø

Michael Johnsson og hans hustru Natasha Schantz Johnsson har netop fået nøglerne til deres nye hus. De er tilflyttere. Det er godt nyt her. For ud over statens benspænd for Fanøs økonomi, kæmper øen også med bosætningen.

Sidste år blev det til et minus på 115. Det gør ondt på en kommune med kun 3.400 indbyggere. Fanø er Danmarks næstmindste kommune. Kun Læsø kommune med knap 1.800 indbyggere er mindre.