Danmarks første virtuelle hegn: Køer og folk færdes på samme marker

Pas på løse køer

Både i Fanø Kommune og i Nationalpark Vadehavet er man klar over udfordringen med at køer og mennesker nu kan komme så tæt på hinanden.

- Folk vil blive mødt af skilte, der viser, at her går løse køer. Færiste vil markere, at her er et område med dyr. Og der vil blive omsat skilte, der fortæller, hvordan man bør agere i forhold til dyrene. Det gælder blandt andet om at holde sin hun i kort snor, så den ved et uheld ikke kommer til at skabe panik hos køerne, siger John Frikke.

- Hvad er risikoen for at der sker uheld?

- Den er meget lille, siger landmand Michael Baun.

