Demonstrationer giver pote: Børnepasning ser ud til ikke at blive dyrere

Økonomien var presset, og det blev børnefamilierne, der skulle betale en del af regningen. En stigning på op mod 1000 kroner for børnepasning skulle være med til at hale Fanø Kommunes underskud ind igen, men sådan ser det ikke ud længere.

Det er bare rigtig dejligt. Mette Hynding, bor på Fanø og har to børn i børnepasning.

To nye forslag fra borgmester Sofie Valbjørn (AL) vil nemlig sløjfe prisstigningen de næste fire år frem.

For hendes familie betyder det, at de undgår en ekstraregning på 20.000 kroner årligt til en vuggestue- og en børnehaveplads.

Mette Hynding var en af de demonstranter, der under parolen ’Har I Tabt Sutten’, stillede op ved rådhuset på Fanø i juni. Her overleverede hun en underskriftsindsamling fra forældre, som ikke ville finde sig i prisstigningen, til borgmester Sofie Valbjørn (AL).

Dialog skal finde den bedste løsning

Forslaget kommer på baggrund af, at Fanø Kommune har mere luft i budgettet i 2021 end ventet. Derfor kan prisstigningerne vente, og politikere kan i stedet gå i dialog med borgerne.

- Jeg er rigtig glad for, at vi får lagt op til at en grundig proces på børne- og familieområdet med en dialog om, hvad forældrene ønsker, siger Sofie Valbjørn til JydskeVestkysten.

Prisstigningerne skulle have været sket den 1. oktober, og det havde betydet, at en børnehaveplads ville have kostet 3.680 kroner pr. måned og en vuggestueplads 3.365. Stigninger på henholdsvis 920 og 605 kroner.

Sådan ser det alligevel ikke ud til at blive, men de fortsat lave takster på børnepasning kommer til at koste Fanø Kommune 150.000 kroner i 2020. Fremover vil kommunen årligt skulle sætte 600.000 kroner til side for at undgå yderligere prisstigninger for børnepasning.