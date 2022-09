Disse kommuner får lov til at hæve skatten

Der er en samlet ramme på 150 millioner kroner for henholdsvis nedsættelser og forhøjelser.

Det vil sige, at de fem kommuner, der har ønsket at sænke skatten, samlet kan gøre det for 150 millioner kroner. Tilsvarende kan de kommuner, der har ønsket en forhøjelse, gøre det samlet for 150 millioner kroner.

Det er med henblik på at få en samlet uændret kommunal skat, oplyser Indenrigs- og Boligministeriet.