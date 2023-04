Dyreliv på vadehavsøer forstyrres i stigende grad af paddleboards og kitesurfere

Paddleboards, kitesurfing og vandski er de senere år blevet mere og mere populære fritidsaktiviteter hos danskerne.



Men aktiviteterne forstyrrer i flere tilfælde også fugle, marsvin og sæler, og derfor er der brug for bedre beskyttelse af dyrelivet.

Det vurderer et hold forskere fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

- Fritidslivet har ændret sig markant de seneste 15 til 20 år. Der er blevet mange flere former for aktiviteter på vandet.

- Folk har også fået udstyr og tøj, der gør, at man kan praktisere sine aktiviteter året rundt, modsat tidligere hvor det typisk kun var om sommeren, siger seniorforsker Preben Clausen.

Forskerne er af Miljøstyrelsen blevet bedt om at vurdere, i hvilken grad fritidsaktiviteter på vandet udgør en forstyrrelse for dyrelivet i såkaldte Natura 2000-områder.

Inge ynglefugle på Rømø og Fanøs vestkyst

Der er ifølge forskerne flere steder på danmarkskortet, hvor menneskelige fritidsaktiviteter udgør en forstyrrelse for dyrelivet.

Det gælder eksempelvis områder på Fanø og Rømø i Vadehavet, der er et af landets vigtigste fugleområder.

- Det, der konkret sker på vestkysten af Fanø og Rømø er, at der er så mange aktiviteter, at der er områder, hvor der ikke er ynglefugle tilbage, siger Preben Clausen.

Her bør man ifølge seniorforskeren sikre steder, hvor dyrelivet ikke forstyrres af menneskelige fritidsaktiviteter.

- Vi siger ikke, at folk ikke skal have lov til at muntre sig, men det behøver måske ikke være hele vestkysten på de to øer.

- Man kunne afsætte nordvestspidsen og sydvestspidsen på begge øer til at fugle kunne få fred, siger Preben Clausen.

Det er fuglearter som dværgterner og klyder, knopsvaner og dykænder, som ifølge forskerne især oplever at blive forstyrret af vandsportsaktiviteter.

Men også sæler og marsvin har visse steder behov for bedre beskyttelse, lyder det fra forskerne.

Nogle steder har de menneskelige aktiviteter ifølge forskerne ført til faldende bestande. Andre steder er der risiko for, at dyr forsvinder, hvis der ikke indføres en bedre beskyttelse.

Forskernes anbefalinger skal nu behandles af Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver regeringen om jagt og vildtforvaltning.