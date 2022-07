Efter fund af PFAS - nu skal drikkevandet på Fanø renses

Hvor lang tid, det dækker over, har styrelsen ikke defineret, men nu er der håb forude for borgerne på øen i forhold til igen at få rent vand i hanerne.

- Anlægget, som baseres på en ionbytterteknologi, bliver etableret hurtigst muligt og forventes at være funktionsdygtigt inden årets udgang. Anlægget vil kunne rense vandet for PFAS, således at de nye grænseværdier kan overholdes, lyder det i en pressemeddelelse fra Kaj Svarrer, der er formand for Fanø Vand A/S, hvor bestyrelsen torsdag besluttede at installere anlægget til rensning.

Over grænsen

Allerede i efteråret sidste år stod det klart, at drikkevandet på Fanø ville have svært ved at leve op til de nye grænseværdier, der trådte i kraft 1. januar 2022. Her blev værdierne sænket fra 100 nanogram per liter til 2 nanogram per liter.

I november lå tallet på Fanø på omkring 3 nanogram PFAS per liter, og i juni viste nye målinger fra drikkevandsboringerne på Fanø, at vandet fortsat var forurenet med PFAS, og at det med 3,5 nanogram per liter lå over de nye grænseværdier.