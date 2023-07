Efter rampekollaps indfører rederi nyt værktøj

Yderligere reparation på vej

Kollapset skete, fordi løftecylinderen i den ene side af rampen gik i stykker, og i faldet gik også den anden i stykker.

Jesper Maack oplyser, at der er yderligere en reparation på vej natten til onsdag.



- Natten til onsdag skal den ene løftecylinder af, for at vi kan skifte et leje, så reparationen er 100 procent færdig, siger Jesper Maack.



Har I været gode nok til at føre tilsyn med teknikken på ramperampen?

- Alle de her ting bliver inspiceret jævnligt. Biler bliver også serviceret og går også i stykker. Men sådan er det med udstyr. Det sker på en meget uheldig måde den her gang, hvor den anden cylinder også bliver beskadiget. Der er ikke nogen af os, der kan huske, at noget lignende er sket, siger han.