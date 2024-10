Endnu en borgmester står udenfor kommunens budget

Samtidig forbereder vi os til kommunalvalget, hvor vi stiller op i flere end de 27 kommuner, hvor vi allerede sidder. Allerede nu er vi også i gang med at forberede folketingsvalget om senest to år.

Vi skal også have ansat en partisekretær og have vores sekretariat fuldt bemandet igen.

Som gruppeformand vil jeg arbejde med at få folketingsgruppen til at fungere og udvikle politik.

Som klima- og energiordfører er udbygningen af vedvarende energi også vigtig. Men også at vi får truffet beslutning om at få ført et brintrør nede fra den tyske grænse og op gennem Sønderjylland.

Det har været en stor og udfordrende opgave at holde sammen på resten af gruppen, og min gode erfaring med at træffe beslutninger som borgmester og selvstændig landmand i 35 år har hjulpet mig igennem.

Så kan vi ikke løbe fra, at vi har haft nogle udfordringer med, at dels mistede vi Jon Steffensen, Mike Fonseca og senest Jeppe Søe. Dels har det givet anledning til en del ekstra arbejde for mig som gruppeformand. Samtidig har vi for tiden nogle udfordringer omkring vores arbejdsmiljø, som vi også arbejder målrettet på at få løst.

Det største er, at det er lykkedes for os at få lavet en aftale i regeringen omkring en løsning omkring vores landbrug, vores havmiljø, vores CO2 og så videre.

Moderaternes Henrik Frandsen er en travl mand. Den tidligere Tønderborgmester og partiet er for tiden voldsomt udfordret af sagen om dårligt arbejdsmiljø i partiets sekretariat.

Mette Kierkgaard: Ældrereformen er hendes svendestykke

Snart får ældre deres helt egen lov. Ældreminister Mette Kierkgaard fra Moderaterne ser frem mod et nyt politisk år med fokus på Ældreloven, som hun står for at implementere i 2025.

Det seneste år har hun fået sit eget ministerium. Ved ministerrokaden i august blev hendes ressortområde adskilt fra social- og boligministeriet, så hun blev frue i eget hus.



Hvad har været dine største udfordringer det seneste år?

Det, der ubetinget har fyldt mest, er at lave et udspil til en ældrereform og lande aftalen i Folketinget.

Det er simpelthen at få sparket hele den reform afsted. Det har været mit svendestykke, kan man sige. Det har jo været min hovedopgave i regeringsgrundlaget at lave den ældrereform, og den er jeg virkelig, virkelig glad for.

Jeg har fuldstændig snuden i sporet på omsætningen af reformen fra papir til praksis. Mette Kierkgaard, Moderaterne, ældreminister

Jeg tror helt ind til benet på, at hvis man skal ændre hverdagen for folk, for det gør vi jo, så er det vigtigt at høre, hvad ser de af udfordringer og muligheder.

Jeg har været virkelig meget rundt i landet og snakket med flere tusinde mennesker. Så det har også fyldt.

At der er kommet et ældreministerium er jo i virkeligheden en forfremmelse af de ældre, forstået som, at det er et signal om, at vi skal have meget mere fokus på de ældre, som er en af vores allerstørste befolkningsgrupper. Og der bliver kun flere ældre i årene, der kommer.



Hvad bliver din vigtigste opgave det kommende folketingsår?

Vi bliver kun flere i årene, der kommer, og det er et signal om, at der skal simpelthen fuld smadder på at lykkedes med implementering af ældrereformen. Der er ingen tvivl om, at jeg har fuldstændig snuden i sporet på omsætningen af reformen fra papir til praksis.

Frem mod jul skal vi have hele fem nye lovgivninger igennem Folketinget.

Jeg tager en runde mere i kommune-land, hvor jeg både snakker med borgere, aktører og politikere.

Vi har alle muligheder for at kunne leve det liv, vi vil. Og det skal vores plejehjem jo også kunne leve op til.

Hvilke politiske emner kommer til at fylde mest i Syd- og Sønderjylland det kommende år?

Jeg er grundlæggende minister for hele Danmark, fra Lolland til Viborg og Tønder. Men jeg er jo tættere på og mere rundt i det syddanske.

Jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis vi får nogle lokalplejehjem også i Syddanmark. Lokalplejehjemmene er kendetegnet ved mere lokal frihed og mere valgfrihed til beboerne i forhold til, hvordan de ønsker at indrette sig. Og det er jeg rundt hos borgmestrene og udvalgspolitikerne at tale med dem om.