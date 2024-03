Fanø dropper forslag om færre byrådsmedlemmer

På dagsordenen var et forslag fra øens borgmester Frank Jensen (R) om at finde besparelser for en halv million kroner ved blandt andet at skære i antallet af byrådsmedlemmer og nedlægge et udvalg.

Efter mødet stod det dog klart, at forslaget ikke bliver til virkelighed lige med det samme.

- Det viste sig, at det var der ikke tilstrækkeligt bred opbakning til. Så den er parkeret igen i hvert fald ind til videre, siger borgmesteren til TV SYD efter mødet.

Det er dog lykkes at finde en anden måde at spare det beløb, som kommunen mangler.

- Vi har brugt nogle andre værktøjet, så vi får en sag på næste byrådsmøde, hvor vi udskyder nogle investeringer. Det gør at vi samlet set regner med at spare en million på andre tiltag, siger Frank Jensen.

Han vil ikke fortælle, hvem der var for og imod, da der var tale om et lukket møde.

Forslaget kan godt komme på bordet igen, men det kræver at der er større opbakning.

- Det kræver, at der er nogle andre der skifter mening. Hvis det skal gennemføres, skal det i hvert fald have et flertal, og det skal ikke være det snævreste flertal, siger Frank Jensen.