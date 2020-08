Fanø er ved at drukne i turister

Mens gratis eller meget lave færgetakster i juli har reddet økonomien på nogle småøer blandt andet på Årø, så er de tusindvis af gratis tilrejsende sommerturister ved at tippe den gode tone på Fanø.

- For første gang i min tid oplever jeg nu, at opbakningen fra fannikkerne begynder at knage, siger den konservative byrådspolitiker, Christian Lorenzen, til TV SYD og kalder afstanden mellem turistsucces og katastofe på øen i Vadehavet for papirstynd.

Kollektiv trafik - ikke gratis færgebilletter

Han efterlyser, at regeringen havde taget Fanø med på råd om, hvordan corona-hjælpepakken skulle bruges på øen.

- Så havde vi ikke brugt pengene på gratis færgebilletter, men måske på gratis kollektiv trafik i stedet. Fanøs infrastruktur kan slet ikke følge med til det trafiktryk, vi har haft denne sommer, siger han.

Bekymret for nedslidning af øen

Sammen med tre andre medlemmer af Fanø Byråd står Christian Lorenzen bag et læserbrev i øens ugeavis, hvor de udtrykker bekymring for nedslidningen af Fanøs natur, men på den anden side også har blikket rettet mod turismens vigtighed for øens erhvervsliv og for kommunen.

Afstanden mellem succes og katastrofe er papirstynd. Christian Lorenzen, Konservative Folkeparti, Fanø

- Vi skal have borgerne på banen. Lokalsamfundets velvilje og accept af turismen er vigtig. Her er vi er mange mennesker på lidt plads, siger Christian Lorenzen.

Stigning på 176,1 procent

DTU, Danmarks Tekniske Universitet, har foretaget en indsamling af mobilmasteoplysninger over danskernes opholdssteder siden april, og den dokumenterer, at gæstetrykket i juli var massivt på Fanø. Det meste af måneden steg befolkningstallet med mere end hundrede procent. Det kulminerede den 16. juli med 176,1 procent.

Tordner mod turisterne

I følge Jydskevestkysten tordnede SF-byrdsmedlem Karen Jeppesen forleden i byrådssalen mod de mange turisters nedslidning af Fanøs natur og belastning af både kloaksystem og vejnettet, og borgmester Sofie Valbjørn, Alternativet, foreslog, at byrådet holder et temamøde, hvor de sammen med borgere og erhvervslivet evaluerer sommerens ø-aftryk af tusindvis af corona-turister.

Datoen for temamødet er endnu ikke fastlagt.

Læs også Gratis færgebilletter gør minister glad