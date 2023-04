Fanø renser nu vandet for PFAS

Det nye anlæg er udviklet af det danske firma Silhorko, og det kan fjerne PFAS så grundigt, at det ikke kan måles.

PFAS er en fællesbetegnelse for en gruppe fluorstoffer, der blandt andet er mistænkt for at fremkalde leverkræft. Stofferne blev forbudt at bruge til brandslukning i 2011 og i 2021 satte myndighederne grænseværdierne for PFAS ned fra 100 til 2 nanogram. Et nanogram er en milliardtedel af et gram.

Det nye anlæg på Fanø kan rense 150.000 liter vand i timen og ventes at kunne holde 8 til 10 år.