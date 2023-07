Fanøboere sørgede for nattely og morgenmad til de strandede på Fanø

I løbet af natten har 30 mennesker tilbragt natten i hallen, der også har sørget for morgenmad til de uventede gæster.

- Vi ringede til Brugsen og spurgte om de ville sponsorer morgenmad, så de stod her klokken syv søndag, og nu kommer folk der har sovet ved færgelejet forbi for at få noget at spise og et bad, siger Søren Messmann.

- Nu har de været turister på Fanø og de skal jo helst kommer herfra med en så god oplevelse som muligt, fortæller brugsuddeler Bent Kruse Madsen til TV SYD, der også melder klar til at fortsætte med hjælpen så længe det er nødvendig.

Samtidig har flere private og virksomheder meldt sig klar til at hjælpe til.

- Spar købmanden har også ringet og sagt de gerne vil sponsorere mad og flere frivillige har også meldt sig klar.