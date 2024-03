Fanølinjen aflyser flere afgange

Færgeselskabet sejler nemlig ikke mellem øen og fastlandet i dette tidsrum, da færgerampen på Esbjerg Havn skal have skiftet en løftecylinder.

Det oplyser Fanølinjen i en pressemeddelelse.

- Arbejdet er nødvendigt, og det er desværre også nødvendigt at indstille sejladsen. Derfor ligger arbejdet placeret på et tidspunkt, hvor vi kan komme afsted med at genere færrest mulige rejsende, siger kommunikationschef, Jesper Maack, i pressemeddelelsen.



Sejladsen indstilles med sidste ankomst til Esbjerg klokken 22.22 tirsdag den 12. marts, mens det forventes, at færgen igen kan sejle med afgang fra Esbjerg klokken 04.50 dagen efter.