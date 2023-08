Fanøs pressede økonomi er på Løhdes radar

Det skyldes regeringens nye regler for grundskyld. Det stiller kommunen overfor et muligt økonomisk sammenbrud.

Derfor rejste Fanøs borgmester, Frank Jensen (RV), i dag med en delegation til Christiansborg for at mødes med indenrigsminister Sophie Løhde om en økonomisk håndsrækning.

- Sophie Løhde har sagt, at det her problem helt sikkert er inden for radaren på hendes lystavle. Hun er helt med på, at det er kommet til os helt uforskyldt, og det skal vi selvfølgelig prøve at løse, sagde Frank Jensen efter dagens møde.



Indenrigsministeren har også i dag mødtes med andre borgmestre, som ligesom Fanø Kommune har brug for at få del i regeringens tilskudspulje på knap 735 millioner.

- Jeg er travlt optaget af at gå i dialog med de kommuner, som har ansøgt om at få del i puljen, lød det fra indenrigsminister Sophie Løhde.