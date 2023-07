Farmor og barnebarn giver turister indblik i flere hundrede år gammel tradition

- Øens ansigt udadtil er, at vi har dragterne, og at vi bruger dem. Jeg tror, det er derfor, at vi nyder så meget at have dem på, siger hun.

Skiller sig ud

Kis Sharasuvana er kustode på Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling. Hun fortæller, at lige netop de dragter, som Bente Korsgaard og hendes barnebarn er iført denne dag, er hverdagsdragter.

- Mia har en skolepigedragt på. Det kan man se ved, at der er klude på hendes dragt. Det havde man på, når man begyndte at gå i skole. Bentes dragt er også en hverdagsdragt, men jeg vil sige, at det er en pænere søndag eftermiddagsdragt, fortæller hun.