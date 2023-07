Fire til seks timers forsinkelse på færgesejladsen mellem Esbjerg og Fanø

Opdatering: Klokken 12 oplyser Molslinjen på deres hjemmeside, at der er fire til seks times ventetid for bilister at rejse mellem Esbjerg og Fanø.

Gående passagerer skulle kunne sejle med færgerne som normalt.



Det er en løftecylender på færgerampen, der er gået i stykker.

- Man er ved at finde materiel på Fanø, der kan løfte rampen op. Så et forsigtigt bud er, at der går mindst et par timer, før man har løst problemet, siger Jesper Maack. der er kommunikationschef hos Molslinjen, til TV SYD.



Rampen ved øens færgeleje gik i stykker kort før klokken 11 lørdag formiddag. Da lørdag er store-skifte-dag i ferieboligerne på Fanø, forventes der kø til at komme med færgen fra både Esbjerg- og Fanøsiden.

- Det er selvfølgelig superærgerligt, det sker, og særligt på sådan en stor rejsedag, siger Jesper Maack.

Det er en løftecylinder på færgerampen på Fanø, der ifølge kommunikationschefen er gået i stykker.

Det er endnu uvist hvorfor.

Fejlen betyder, at færgeselskabet ikke kan fjernstyre rampen som normalt.

Planen er ifølge Jesper Maack at finde en kran i Esbjerg, der kan blive sejlet til Fanø og løfte rampen på plads.

Dermed skulle færgesejladsen med biler kunne genoptages.

Forventningen er, at problemet er løst lørdag sidst på eftermiddagen.