Først var han kok, sømand og rockmusiker - nu vender han hjem til sin barndoms ø for at være læge

Anders Frey er 37 år.

I sine ungdomsår var han kokkelærling på Nørby Kro og restaurant Pille Ville i Nordby på Fanø i to et halvt år. Herefter var han på Kogtved Søfartsskole i Svendborg i et halvt år.

I København tog han et studenterkursus for derefter at læse medicin på Københavns Universitet fra 2008-2015. Sideløbende begyndte han en forskerkarriere inden for urologi.

Han tog sin kliniske basisuddannelse på Fanø og i Esbjerg fra 2015-2016, hvorefter han begyndte i en introduktionsstilling i urologi på Esbjerg Sygehus.

Fra 2017-2018 havde han diverse vikariater og begyndte samtidigt som ph.d.-studerende inden for urologi.

Siden 2. september 2019 har han arbejdet som læge i lægehuset på Fanø.

Anders Frey er foruden sit erhverv som læge også forsanger, guitarist, tekst- og sangskriver i Fanø-bandet FAR, og indtil for nylig har han været formand for den lokale folkrockfestival Godtfolk. Det formandskab var han dog nødt til at droppe, da tiden blev for knap, efter at han blev valgt ind i byrådet for Venstre ved kommunalvalget i 2021 og i dag residerer som formand for børne- og kulturudvalget.