Folkedans og Fanødragter skal underholde dronningen på Fanø

Officiel modtagelse på Fanø Rådhus klokken 10.15

Dronningen vil blive modtaget af borgmester Sofie Valbjørn i byrådssalen, hvor hun vil blive budt officielt velkommen til Fanø. Herefter hilser dronningen på byrådet og får til sidst overrakt en gave af Fanø Kommune.

Folkedans foran Fanø Museum klokken 11.05

Foran Fanø Museum vil Fanø Folkedanserforening give en opvisning for dronningen.

Fanø Folkedanserforening blev stiftet i 1964, hvor cirka 40 deltagere var mødt på Krogården, efter at fire lokale spillemænd havde taget initiativ til at finde folk der var interesserede i at danse og bevare de gamle melodier fra Fanø og andre dele af landet. Herefter dansede man i foreningen hver onsdag aften, hvilket gør sig gældende til den dag i dag, hvor man dog danser torsdag aften i stedet.

Besøg på Fanø Museum klokken 11.10

Fanø Museums formand, Else-Marie Gejl, tager imod dronningen på Fanø Museum. Her bliver hun inviteret på besøg i museets dagligstue, den fine stue og i stald og lo. Else-Marie Gejl vil fortælle historier om de stærke Fanøkvinder, der styrede både familie og landbrug med udgangspunkt i familien Thomsen der tidligere har boet i huset.

Besøg på Fanø Skibsfarts- og dragtsamling klokken 11.40

Samlingens næstformand, Grethe Laumand, modtager dronningen på Fanø Skibsfart- og dragtsamling. På 1. sal skal hun opleve en unik samling af historiske Fanødragter, der alle har været båret af lokale børn og kvinder.

Dragterne blev båret helt op i 1960'erne og er stadig en del af Fanøs levende kulturarv. De bæres i dag ved festlige lejligheder.

I stueplanen bliver dronningen præsenteret for den historiske udvikling på Fanø, hvorfra provinsens største sejlskibsflåde udviklede sig og satte stort aftryk på livet og kulturen på Fanø.

Besøget på Fanø Skibsfarts- og dragtsamling slutter på terrassen, hvorfra dronningen hilser på unge mennesker ombord på everten Rebekka. En evert er et fladbundet, mindre sejlskib beregnet til sejlads på floder og i Vadehavet.

Frokost på Fanø Krogaard klokken 12.20

Sammen med indbudte gæster deltager dronningen ved frokost på Fanø Krogaard.

Besøg på Rindby Strand klokken 13.40

På Rindby Strand modtages dronningen af Poul Therkelsen, Destination Vadehavskysten, der skal introducere hende for en række af de aktiviteter, der ofte finder sted på stranden, der er Fanøs største legeplads.

Aktiviteterne består blandt andet af opvisning i blokart, der er en form for gokart med et sejl, der typisk kører på stranden samt en opvisning i drageflyvning.

Derudover vil dronningen blive fortalt om den rolle, som stranden spiller for øens turisme - og den rolle som turismen spiller for Fanø.

Besøg ved Børsen og Sønderho Havn klokken 14.15

Naturvejler Marco Brodde og Lauritz Holm-Nielsen, fra Sønderho Støtteforening, tager imod dronningen ved Sønderho Havn, hvor der vil blive fortalt om genetableringen af havnen og naturområdets status som verdensarv.

Besøg hos børnegruppen Bakskuld i Sønderho klokken 15

Tove de Fries og hendes violinbørn vil spille et stykke for dronningen, inden hun går ind i børnegruppen Bakskuld.

Her vil der blive fortalt om hverdagen i børnegruppen og de unikke muligheder, som placeringen midt i klitterne giver, mens børnene omkring hende laver håndarbejde.

Afsked på havnen med fællessang klokken 15.40

Når dronningen tager afsked med Fanø, kan du selv komme og være med til at sende hende godt afsted. Fanø Kommune deler sangtekster til "At samles, skilles ad" ud, når Søværnets Tambourkorps og Shantykoret sammen med publikum spiller og synger hende ombord på Fanøfærgen. Borgmesteren vil også holde en tale på havnen.

Om aftenen er Hendes Majestæt Dronningen vært ved en reception for indbudte gæster på Kongeskibet Dannebrog, der ligger ved kaj i Esbjerg,