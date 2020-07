Glamping: Sov i telt - med køleskab og rigtige senge

Egentlig lå her kun to glamping-telte, men efterspørgslen efter dem var så stor, at ejeren af Rødgaard Camping på Fanø, Louise Haubjerg, valgte at sætte et tredje telt op.

- Det gik så stærkt, at vi ikke har nået at få bygget en terasse til det som til de to andre, siger hun.

Her bor for tiden parret Michael Seelig og Louise Obel og deres to teenagedrenge. Og de er godt tilfredse.

- Det er helt perfekt, siger hun.

- Vi havde nok en god idé om, at det ville være et godt tilbud, men at det er blevet så populært som det er blevet, det havde vi ingen anelse om. Louise Haubjerg, ejer af Rødgaard Camping

Der er gjort meget ud af, at det 24 kvm store telt skal vælre lækkert og hyggeligt. Foto: Finn Grahndin

Hurra - elektricitet!

Parret er vant til at campere meget mere "råt". Nemlig med at sove i små telte. Men da de tilfældigvis så det her tilbud, slog de til med det samme.

- Det er dejligt stort. 24 kvadratmeter. God plads til os alle fire, og ikke mindst: Elektricitet, så vi også kan få opladet vores mobiltelefoner, siger han.

Her på Rødgaard Camping ligger parrets safaritelt på en hyggelig grund flankeret af små pæretræer. De tre telte ligger for sig selv og har eget fælleskøkken med varmt vand.

- Det med det varme vand imponerer mig altså, siger Michael Seelig.

Her nyder familien på fire fra Esbjerg tilværelsen med at snakke og spille lidt yatzy - og få besøg af den øvrige del af familien, der bor i hytter på campingpladsen.

- Hvordan vil i helst bo her. I hytter eller i glampingteltet?

- Teltet! Deres svar kommer med en tyk streg under.

Louise Haubjerg, ejer af Rødgaard Camping: - Med succesen skyndte vi os at få et telt nummer tre, og nu planlægger vi telt nummer fire. Foto: Finn Grahndin

Vin og Fanø-øl i køleskabet

Nu har campingpladsejeren Louise Haubjerg planer om at købe et fjerde telt. Man kan godt høre, at hun er lidt stolt over dem. Det er da også hende, der har indrettet dem. Den bare teltbund er skiftet ud med nye lækre tæpper. Det hårde liggeunderlag er skiftet ud med gode sovesofaer og en kabine med rigtige senge og rigtige madrasser. Hun åbner køleskabet - ja sådan ét er der også - og siger:

- Vores gæster tilbydes vin eller øl. Fra Fanøs eget bryggeri selvfølgelig.

De tre store safaritelte ligger lidt for sig selv på campingpladsen. De har eget fælleskøkken. Foto: Finn Grahndin

Det går stærkt

Trenden begyndte svagt for et par år siden, men går nu så hurtigt, at DCU (Dansk Camping Union) ikke længere har et overblik over, hvor mange campingpladser, der tilbyder glamping.

Der kommer selvsagt mange tyske turister på Rødgaard Caping på Fanø. Hvad siger de til glamping?

- Det ved vi faktisk ikke. For det ser ud til, at de ikke har opdaget den nye trend endnu. Men det er kun et spørgsmål om tid, siger Louise Haubjerg.

Ny slags campister

Nej, det er de danske turister, der har taget glamping til sig. Ofte folk, der normalt ikke tager på camping.

Til dr.dk siger livsstilsekspert Julia Lahme:

- Det er mennesker med videregående uddannelser, mellem 28-40 år, som bor i storbyen, spiser økologisk, er en lille smule venstreorienterede og som dyrker deres ret til at se verden.

Idé fra Afrika Ideen går egentlig helt tilbage til de europæiske og amerikanske safarier i Afrika fra det tidlige 1900-tal. Rige rejsende, der var vant til komfort og luksus, havde ikke i sinde at opgive disse goder. De medbragte - det vil sige de afrikanske tjenere gjorde - store safaritelte med "all inclusive" af luksus midt på savannen.

Vil prøve noget nyt

Det billede kan hverken parret fra Esbjerg eller campingpladsejer Louise Haubjerg helt nikke ja til. Men billedet er heller ikke helt forkert.

- Gæsterne er folk, der vil prøve noget nyt. Vi har da set folk, der kommer fra København i Tesla, som booker et glampingtelt, siger hun med et smil.

Glamping er en voksende tendens i hele verdenen. Den kombinerer det velkendte campingliv med luksus og tilbehør, som ikke er en normal del af det mere rå campingliv. Elektricitet, varme, gasgrill, tæpper, køleskab, senge, terrasse med stole o.s.v.

Flere glampingtelte

Succesen på Rødgaard Camping er sikret allerede efter et år.

Hun har nu planer om, at der skal et fjerde telt op til næste års glampinggæster.