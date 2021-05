Gratis færger: Fanø væbner sig til ny turistinvasion

Ragnarok

Alt sammen skal det afhjælpe de problemer, der opstod sidste år i højsæsonen. For her væltede det ind med turister, fordi de kunne rejse over med færgen - først gratis for gående og cyklister. Siden billigere med bil.



- Det var ragnarok, siger formand for Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget, Christian Lorenzen, Det konservative Folkeparti.

Bilkøerne var så lange, at fannikere end ikke kunne komme ind i den hurtigbane, som øboere er berettiget til at bruge. Hvis de kunne, risikerede de onde blikke eller en fuck-finger af de ventende turister, der holdt i bilkøen, der kunne strække sig langt langt ud af færgeområdet.