Her er borgerne blandt de tryggeste i landet

Undersøgelsen viser, at hele 96 procent af borgerne på Fanø føler sig trygge, hvor de bor. Dermed har borgerne på Fanø en delt førsteplads på listen over de mest trygge. Kun på Læsø er borgerne lige så trygge i deres nabolag.



- Jeg er meget glad for at se, at vores borgere svarer sådan, men det kommer faktisk ikke bag på mig, at vi føler os så trygge her på Fanø. Vi er jo et forholdsvist lille, afgrænset samfund, hvor nærhed og kendskab skaber tryghed og tillid, udtaler borgmester på Fanø Frank Jensen (RV) i en pressemeddelelse.



I gennemsnit svarer 86 procent af danskerne på landsplan, at de føler sig trygge, hvor de bor.