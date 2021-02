Her har vi Danmarks bedste og dårligste natur

Grønt er ikke nok



Undersøgelsen rangerer kommunerne på to målinger. Den ene giver point for den generelle naturkvalitet, den anden er et såkaldt naturkapitalindeks, som giver point op til maksimum hundrede for antallet af kortlagte og potentielle levesteder for truede arter i kommunen.

For eksempel kan en kommune godt se grøn ud med meget landbrug og produktionsskov, men fordi træerne hyppigt fældes, eller jorden dyrkes, er der tale om natur af lav kvalitet, hvor truede dyr og planter ikke kan leve. Det vil således give et lavt antal points på naturkapitalindekset (NKI Point).

Fanø scorer højest i Danmark på begge målinger, mens Kolding ligger lige under Sønderborg på plads nummer 85 med 15 NKI points.

Sådan rangerer de 14 kommuner, som TV SYD dækker. Det første tal er den generelle naturvurdering, det andet er NKI points: