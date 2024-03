Seneste opgørelse for året 2023 viser tæt på 40 tons. Det er 5 -10 ton mere end foregående år.

Kim Fischer er deltidspædagog og har desuden et 20 timers job med at finde affaldet, læsse det op på bilen og grovsortere det. Han har stået for Ren Strand Fanø i to et halvt år ud af de fire år, foreningen har eksisteret.



- Det vildeste var nok stormen Nora den 17. februar forrige år. Vi fik syv ton affald ind med stormen. På én dag, erindrer han.