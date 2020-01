Hunden Cody forsvundet siden nytårsaften: Hele øen leder efter ham

Postbudet ved besked. Skraldemændene ved besked. Øens borgere, jægere og landbetjent ved det. Hvis de ser en brun og hvid herreløs hund, skal de give besked til Thomas Clausen.

Hunden Cody har været væk siden nytårsaften kl. 19.30. Hans ejer Thomas Clausen ville lufte hunden ude i haven, inden det gik løs med fyrværkeri ved familiens sommerhus på Fanø. Siden er hunden ikke set.

- Han gik over for at tisse mellem træerne, som han har gjort hundrede gange før. Bagefter stod han lige kort tid og kiggede, hvorefter han smuttede op over volden. Inden jeg nåede om på den anden side, var han væk, fortæller Thomas Clausen, der sammen med resten af familien brugte resten af nytårsaften på at lede efter Cody.

Hunden Cody har været væk siden nytårsaften. Foto: Privatfoto

Den halvandet år gamle jagthund er stærkt savnet af sin familie, der ikke har tænkt på andet end at finde hunden de seneste tre døgn.

- Vi ved ikke, om der er sket ham noget, eller om han er blevet taget ind af nogle. Han kan også være blevet lukket inde i et skur, eller hvad der nu er sket. Han kan også være løbet efter en ræv. Jeg savner ham, siger en tydeligt rørt Thomas Clausen.

- Der var ingen skyderi på det tidspunkt. Det var dejligt stille og roligt, så derfor turde jeg godt lukke ham ud. At han så måske er blevet bange og har gemt sig, da folk begyndte at skyde raketter af. Det er det, vi tror, der er sket, fortæller han.

Hunden Cody Farve: Brun og hvid Vægt: 25 kg Alder: Halvandet år Race: Stabyhoun (hollandsk race) Kendetegn: Er chippet

Bærer halsbånd med telefonnummer

Er meget glad og kærlig

Ikke aggressiv og lidt ængstelig for fremmede

Er meget mad-glad Se mere

Bliver på øen til søndag

Han og familien har forlænget deres nytårsferie i sommerhuset på Fanø. Egentlig skulle de have været hjem til gården ved Herning torsdag, men nu er afrejsen udskudt til tidligst søndag. I det lille sommerhus, som har været i familiens eje siden 80’erne, er også Thomas’ forældre, der bliver på stedet, indtil hunden er fundet. Siden nytårsaften har ingen set hunden. Heller ikke selvom der for tiden er mange turister på øen.

- Mange har skrevet til os, at deres hund også er blevet bange nytårsaften, men er kommet tilbage i løbet af en fire-fem dage. Derfor bliver vi lidt længere, siger Thomas Clausen, der til daglig er dyrlæge og i sin fritid går på jagt med Cody.

På volden ved sommerhuset på Fanø har familien lagt tøj ud, så hunden kan få sin families fært, hvis den kommer forbi. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

For at gøre det nemmere for Cody at finde hjem igen, har Thomas Clausen lagt noget af sit tøj ud omkring sommerhusgrunden, så hunden eventuelt kan snuse sig hjem. På skraldespanden ved huset ligger en af hans sweatre, og på volden, hvor Cody forsvandt, ligger et lilla lagen med Thomas’ duft.

- Vi har lagt noget tøj, så der stadig er fært efter os i området, og så han har noget at reagere på, hvis han skulle dukke op her, fortæller Thomas Clausen.

Lokal opbakning

Herning-familien har de seneste tre døgn konstant ledt og ledt efter deres elskede hund. Venner og familie har også deltaget i eftersøgningen, der er foregået både til fods og i bil. Langs stranden og ude i skoven. Omkring sommerhuse og alle andre steder, det kunne tænkes, at Cody har søgt tilflugt.

Også de lokale jægere, landbetjenten og ikke mindst mange fanikker har deltaget i eftersøgningen af Cody. Den store opbakning varmer hos Thomas Clausen og hans familie.

- Det er fantastisk, som mennesker pludselig bare samles om det her. Alle snakker om, at folk kun er sig selv nærmest, men det oplever vi ikke. Det er overvældende, mener Thomas’ hustru, Anita Norup, som sammen med sin mand får masser af henvendelser fra andre på øen.

Denne efterlysning af Cody hænger over alt på Fanø - på både dansk og tysk. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

- Folk kan ikke sove om natten, og de kører rundt for at lede både morgen og aften. Jeg tror, der var 30 biler ude at lede i går, supplerer Thomas Clausen.

Anita Norup lagde torsdag en efterlysning af Cody på Facebook. Det er ikke gået stille af sig.

- Mit opslag er blevet delt over 2.400 gange og har fået næsten 300 kommentarer. Det er helt fantastisk, siger hun.

Sammen med sin mand Thomas har hun kørt øen tynd i Mercedesen. I ufremkommelige plantager, lange, brede strande og klitterne.

Nu hænger der efterlysninger i brugsforeningen, på plakatsøjler, i butiksvinduer overalt på Fanø. På både tysk og dansk. Lørdag er det skiftedag i flere hundrede af øens sommerhuse, og Codys familie ønsker sig kun én ting: at finde Cody i live. Snart.