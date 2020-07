Iværksættere trynet af coronakrisen, mens andre drager fordel af den

Lars Düwel har lige fået sit CVR-nummer. Nu har han fået en business. Sådan for alvor. Han har investeret i mobiltelefoner, mikrofoner, tabloids og andet teknisk udstyr. WestStream hedder hans firma. Nu streamer han alt, hvad der kan streames. Banko, koncerter, konferencer, møder. Coronakrise eller ej.

- Faktisk ville jeg slet ikke have startet, uden at vi var blevet ramt af coronakrisen. For det var den, der gav mig ideen, siger han.

Han har blandt andet streamet seks koncerter fra Sønderho Forsamlingshus. Foto: Finn Grahndin

Det glæder mig, at der i skyggen af coronavirus rent faktisk blev stiftet mange nye virksomheder i årets første seks måneder, Martin Thorborg, adm. direktør i Dinero

Danmark er et fantastisk land

Iværksætterens virksomhedsnummer er blandt de 18, der er købt her på Fanø. Man skal naturligvis være forsigtig med statistikker, men nye tal fra Dinero placerer dermed Fanø på en flot 2. plads målt på antal CVR-numre købt i første halvdel af 2020 i forhold til samme periode i 2019.

- Danmark er et fantastisk land at være iværksætter i, siger Lars Düwel.

Men ellers er de nye tal sørgelig læsning. I hele landet kom 23.980 virksomheder til. Flot? Tja, det er en nedgang på 12 procent i forhold til samme periode sidste år.

Dinero: Positiv læsning

Alligevel mener Dineros adm. direktør, Martin Thorborg, at tallene kan læses på en anden måde.

- Det er positivt nyt efter et halvt år, hvor coronavirus kastede erhvervslivet ud i en voldsom krise. Fra midten af marts og to måneder frem styrtdykkede antallet af små, nye virksomheder. Det lignede en mavepuster til dansk iværksætteri, som dog heldigvis kun mistede pusten midlertidigt. Det glæder mig, at der i skyggen af coronavirus rent faktisk blev stiftet mange nye virksomheder i årets første seks måneder, siger han.

Pia Bertelsen ved sin ismaskine købt på Fanø. Det hele er en fabel. Et eventyr. Foto: Finn Grahndin

Fabel Is - et eventyr

Ikke langt Lars Düwels firma - med kontor i stuen - ligger en anden ny virksomhed. Fabel Is. Her står Pia Bertelsen ude i sit eget køkken ved den store ismaskine.

Heller ikke hun har været trynet af corona-krisen. Tværtimod. Hun har brugt tiden på at overveje, havd hun skulle med sit liv og fandt frem til løsningen: Et is-eventyr.

- Og så tog jeg bare springet. Nu har jeg allerede indgået en række aftaler med Brugsen her på Fanø, i Esbjerg, Meny i Blåvand og Bønnespiren i Esbjerg. Det er gået utroligt hurtigt, fortæller hun.

Pia Bertelsens is ligger blandt andet i Brugsen på Fanø. Foto: Finn Grahndin

Sydjylland dumper

På listen over de 98 kommuner placerer Samsø sig øverst. Derefter Fanø. Hvorefter vi først finder en TV SYD-kommune igen på 27.-pladsen (Hedensted). Fanøs nærmeste nabo - Esbjerg - ligger på 87.-pladsen med 363 nystartede virksomheder i form af køb af CVR-numre. Et fingerpeg om hvor stærk iværksætterkulturen er i en kommune eller i en region. Her topper København. Sydjylland? Ak ja. Den ligger i bunden.

