Johnny Madsen aflyser alle koncerter

Johnny Madsens fans må væbne sig med tålmodighed.

Sangeren fra Fanø har netop valgt at aflyse den akustiske turné, som han havde planlagt i efteråret.

Det oplyser John Madsen på hans officielle Facebook-profil.

Aflysningen skyldes, at han de seneste måneder har haft smerter i ryggen. Det viser sig nu at være en diskusprolaps.

Derfor har han og hans læge besluttet at aflyse alle optrædender resten af året. Det går blandt andet ud over den planlagte akustiske turné i selskab med guitarisen Knud Møller og percussionisten Henrik From.

Vender tilbage til festivaler

Rygsmerterne førte til, at Johnny Madsen i august aflyste en stribe udsolgte koncerter, blandt andet i Kolding, Fredericia, Horsens og Jerlev.

Dermed har han kun spillet én koncert med stående publikum siden corona-nedlukningen.

På Facebook-siden er der et løfte om, at Johnny Madsen "vender tilbage med fuld kraft til sommerens festival-koncerter i 2022, håber og tror vi alle! Vi er alle kede af situationen og beklager meget, men håber på jeres forståelse".

Den aflyste efterårsturné rammer blandt andet planlagte koncerter i november i Vejle, Esbjerg og Kolding.