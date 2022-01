Johnny Madsen aflyser koncerter: - Jeg vil ikke gøre noget halvt

For at rockmusikken virkelig kan leve, kræver det et samspil mellem publikum og kunstner, og her er afstand og mundbind ikke foreneligt, mener Johnny Madsen.



- Man kan ikke give folk en halv frihed, og jeg vil ikke gøre noget halvt. Jeg kan jo heller ikke sætte vores gode navn og rygte, hvis vi har sådan et, over styr, for folk vil jo sige, at de har hørt os bedre, siger han.



Det er ikke første gang, at Johnny Madsen aflyser alle koncerter. Det skete og i 2021, men dengang var det ikke på grund af corona, men derimod rygsmerter.