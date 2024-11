Johnny Madsen er død - reaktionerne strømmer ind

E45 Sønderjyske Motorvej var sidst på formiddagen spærret på grund af vragdele fra en brændende lastbil.

Det oplyste Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Vejen var spærret i retning fra Haderslev mod Kolding mellem afkørsel 68 Vojens og 67 Haderslev.

Brandvæsen, politi samt ambulancer var på stedet.

- Vejen forventes tidligst genåbnet efter frokost. Der er kødannelser på strækningen, og vi forventer først normal trafik først på eftermiddagen, lød meldingen omkring klokken 12.

Lastbilen holdte efterfølgende på Moltrup Landevej, der ligger i forlængelse af motorvejsafkørslen ved Haderslev N.

Vagtchef Michael Karlsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyste klokken 13.15, at politiet stadig var på stedet for at dirigere trafikken.