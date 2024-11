Johnny Madsen skal begraves i sin fødeby

Efter opstramning af sikkerheden og en ny tilgang til uddannelsen oplæring af de studerende, som står for showene, vil Aalborg Universitet nu genoptage kemishows efter en ulykke i Tønder i september.

Det skriver universitetet i en pressemeddelelse. Her kom en 22-årig mand alvorligt til skade i forbindelse med en eksplosion under et kemishow på Tønder bibliotek.

Foruden den 22-årige mand kom tre børn til skade ved showet. Den 22-årige, der udførte forsøget, fik skader på begge hænder og blev indlagt på sygehuset.

De tre børn blev ramt af glasskår og kom lettere til skade.

Korkprop manglede

Eksplosionen skete i forbindelse med et forsøg, der kaldes "ånden i flasken". Her skaber en kemisk reaktion en sky af gas, som under normale omstændigheder vil flyve ud af flasken.

Men da der blev brugt en flaske med skruelåg i stedet for en korkprop, kunne gassen ikke slippe ud af flasken, og i stedet eksploderede den.

Alle planlagte shows efter eksplosionen blev aflyst.