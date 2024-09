Kilometerlange tæpper af fedtet søsalat hærger ø

Der er 109 vandområder i Danmark. I dag er 5 af dem i god økologisk tilstand, som betyder, at livet trives under havoverfladen. For at opnå god økologisk tilstand i alle danske vandområder er parterne blevet enige om en ambitiøs kvælstofindsats, som sikrer de nødvendige forudsætninger for, at livet kan vende tilbage i de danske fjorde. (Fremhævningen af tekstdelen er foretaget af redaktionen, TV Syd).

Med kvælstofindsatsen forventes det, at mindst 2/3 af vandoplandene vil være i mål med de nødvendige indsatser senest i 2027. Det sker ved at skrue op for reguleringen for de markarealer, der ikke allerede er taget ud af drift og ved at øge spildevandsrensningen.

Kilde: Miljø- og ligestillingsministeriet