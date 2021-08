Kø nu afviklet og ventetiden på at komme med Fanøfærgen nedbragt

Ifølge Fanølinjens hjemmeside var der på et tidspunkt 4 timers kø fra Fanø mod Esbjerg og tre timers kø fra Esbjerg til Fanø.

Årsagen til de lange køer var, at den ene af de to bilfærger var ude af drift i flere timer, at det er lørdag, som er skiftedag i de fleste feriehuse på Vadehavsøen.

- En sejltur tager 12 minutter hver vej, den skal man gange med to, så man kan selv regne ud, der er meget mere ventetid end normalt.