Kulturminister: Sønderho-traditioner er unikke

Kulturarv er ikke bare historiske bygninger og monumenter. Det er også immateriel kultur, man ikke fysisk kan gribe fat i. For eksempel Fanøs dragt-, danse- og musiktradition, som er enestående for Danmark og for resten af verden. Den særlige kultur lever i bedste velgående, hvor fannikerne stadig den dag i dag bliver konfirmeret og gift i de gamle og særlige Sønderho-dragter.



Det mener mange fortjener at blive anerkendt på UNESCOs immaterielle kulturarvsliste, og i denne weekend var kulturminister Joy Mogensen (Socialdemokratiet) gæst i Sønderho for at danne sig et indtryk af de gamle traditioner på sydspidsen af Fanø og for at deltage i den årlige Sønderhodag, der siden 1928 har holdt traditionerne i hævd.

Kulturministeren var søndag hovedtaler på Sønderhodag, men allerede fra lørdag blev hun ført ind i den levende musik-, danse- og dragttradition, og hun er begejstret for det, hun har oplevet.

- Jeg synes, det er meget meget særligt. Selvfølgelig er der også andre steder i Danmark, hvor der er egns-danse og -dragter. Men det her med, at det er en del af hverdagen, har jeg faktisk ikke set andre steder. Det er særligt og unikt, siger hun.