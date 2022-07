Læserbrev gik over stregen: Nu er lokalpolitiker dømt

Festival var startskuddet

Dømte John Ditlev Sørensen har i retten forklaret, at læserbrevene var skrevet på baggrund af en sag om en dispensation til festivalen Fanø Sommerliv, der foregår over 14 dage på øen.

Han mener, at der i den forbindelse var tale om, at Erik Nørreby var inhabil i sagen, da han var ejendomsmægler på en hushandel, hvor festivalen skulle foregå.

Her havde erhvervsdrivende Hanne Thyssen bidraget med 300.000 kroner til udbetalinger af gården for Fanø Vesterland, der driver festivalen. På den måde var hun indblandet i sagen, mener John Ditlev Sørensen.

I retten forklarer den dømte John Ditlev Sørensen, at han med begrebet "korrupte tilstande" mente, at Erik Nørreby var inhabil.

Efter han i dag er blev bekendt med dommen, fortæller han, at han ikke tilfreds med udfaldet.

- Det beviser bare, at byrådet på Fanø og erhvervsdrivende kan gøre, som det passer dem. Om jeg så skulle betale 100.000 kroner, så er jeg ligeglad. Dem kan jeg bare betale, siger han.

Dommen kommer heller ikke til at holde ham tilbage.

- Jeg tager selvfølgelig dommen til efterretning, men jeg kommer fortsat til at køre lige til grænsen. Jeg har mange bag mig, der støtter mig i den her sag. Fremover kommer jeg også til at gå til grænsen.

Du har forklaret, at du ikke er jurist, og derfor er dine udtalelser misforstået og upræcise. Nu har du fået en dom for at gå over grænsen, hvordan vil du så sikre dig, at du ikke kommer til at gå over grænsen igen?

- Hvis jeg ikke skriver korruption, så går det nok. I stedet kan jeg skrive andre ting, der passer på dem. De er gået forkert i byen med mig, siger han.

- Jeg ved, at han (Erik Nørreby, red.) har mistet mange stemmer på den her sag, og at Hanne Thyssen (sommerhusudlejer, red.) har mistet mange kunder. Det har de godt af. Jeg kommer til at køre hårdt på dem, så kan de fandeme lære det. Det kommer frem det hele, og jeg kommer til at høvle alle tre ned, siger han.

I retten forklarede John Ditlev Sørensen, at han indgav en klage til det kommunale tilsyn, da han mener Erik Nørreby har begået embedsmisbrug. Han har dog ikke betalt et opkrævet gebyr, hvorfor klagen ikke er behandlet. Desuden har han ikke indgivet anmeldelse til politiet i forbindelse med sagen.