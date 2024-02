Lille kommune vil ryste folketingspolitikerne til de ændrer regler

- Det er en alvorlig situation, siger Fanøs borgmester Frank Jensen, Radikale Venstre.



Der ligger nu en tids- og handleplan, der skal godkendes i byrådet på mandag.

- Den viser, at vi nu kommer på besøg på Christiansborg en del gange her til foråret for at få ændret på de regler, der rammer netop Fanø Kommune så hårdt. Vi har bedt om møder i Indenrigsministeriet og Skatteministeriet, ligesom vi selvfølgelig vil tale vores sag overfor vores partikollegaer, siger Frank Jensen.

Hjælpen skal ikke komme i form af økonomisk støtte i kroner og ører, men som ændrede regler. Det gælder den nye skattereform, som betyder en ny udregning af grundskylden. Altså den skat, der lægges på ejeren af en grund ud fra den værdi Vurderingsstyrelsen har beregnet.

Den rammer Fanø Kommune særligt hårdt på grund af de mange sommerhuse, der er på øen.

Men også Udligningsreformen, der blev ændret i 2021, endte med at ramme Fanø hårdt. Nu er udgiften 10.000 kroner pr. borger pr. år.