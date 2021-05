Lørdagens smittetal: Så er der igen coronasmitte på øen

Ifølge lørdagens opdaterede tal fra Statens Serum Institut er der nu tre borgere, der er smittet med covid-19 på Fanø. Det bringer incidenstallet for ø-kommunen op på 86,1 smittede pr. 100.000 borgere.

Kun i to øvrige kommuner blandt de 14 kommuner TV SYD dækker, er der en svagt stigende tendens i antallet af smittede borgere. I Kolding Kommune er incidenstallet lørdag 26,9. Det er en lille stigning fra fredagens 25,8 smittede pr. 100.000 borgere. I Sønderborg er der også en ganske lille stigning, hvor incidenstallet lørdag er 13,5 mod fredagens 12,1. Men igen ganske små tal.

Billund stadig med højeste tal

Det er stadig Billund Kommune, der befinder sig i den øverste ende af listen over smittetallene i kommunerne i TV SYD's sendeområde. Med et incidenstal på 222 er Billund nummer tre på landsplan. Kun Hørsholm og Brøndby Kommuner har højere incidenstal. Hørsholm er med 318,6 øverst på listen, og Brøndby følger efter med 240,4 smittede pr. 100.000 borgere.

Det går dog stadig i den rigtige - nedadgående - retning for Billund. Fredag var incidenstallet for kommunen 263,4, og det er nu faldet til de 222 smittede per 100.000 borgere.

To sogne er nedlukket

Fredag eftermiddag passerede Sønderbro Sogn i Horsens grænsen for, hvornår der automatisk skal ske nedlukning. Det fordoblede antallet af nedlukkede sogne i TV SYD-sendeområdet. Jerne Sogn i Esbjerg er lukket ned, og det gælder nu også Sønderbro Sogn i Horsens.

Lørdag var incidensen i Jerne Sogn på 426 pr. 100.000 indbyggere, mens tallet for Sønderbro Sogn var 450.