Derfor dropper Niels landskendt kulturhus

- I 2024 var der lidt over 40 arrangementer, og det betyder, at der over 365 dage er mange dage, hvor huset står tomt. Her kunne der være andre kulturelle arrangementer end koncerter og stand up, forklarer Niels Heinel om uenighederne.

Ifølge den tidligere formand, var 2024 et flot år med over 7.000 solgte billetter, hvilket medvirkede til et overskud på 200.000 kroner.

Egentlig var 2024 et travlt år på Realen, men for at opretholde og på sigt øge aktivitetsniveauet, skal der flere hænder til. Og det er altså måden hvorpå, det skal ske, der hersker uenighed om.

I Realens vedtægter står der, at kulturhuset har til formål at være et spillested for musikere, at der skal drives bar med tilknytning til aktiviteterne samt afholdes 'andre kulturelle aktiviteter, som tjener almennyttige formål'.

Dertil påpeger han, at der er brug for en eller flere ansatte på fast basis til at stå for blæksprutte- og administrative opgaver, for at opretholde antallet af arrangementer. Her rækker 200.000 kroner ifølge ham ikke langt nok, hvilket understreger behovet for andre arrangementer.

Udefrakommende kapital skal løse problemerne

For at tiltrække flere frivillige og udbyde flere og bredere arrangementer, så kulturhuset kan generere flere penge, har Heinel ønsket at ændre på vedtægterne.

- Jeg så gerne, at man lavede vedtægterne om, og man fik flere til at involvere sig i stedet. Men det kan det ikke blive til.

I stedet har målet for den øvrige del af bestyrelsen været at finde pengene eksternt.

- Der er et flertal i bestyrelsen, som holder på at få nogle med kapital ind, og det kan jeg ikke være en del af. Jeg ville hellere, at vi startede forfra, eller at man fik borgerne på Fanø mere på banen.

Niels Heinel fortæller videre, at uenighederne med bestyrelsesmedlemmerne ikke har betydet, at relationen til disse er blevet skadet.

tvSyd forsøger at få en kommentar fra den daglige leder af Realen, Jeanett Exner.