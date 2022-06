Massevis af døde havfugle skyller op på stranden på Fanø

- Jeg er ved at være træt af at samle døde fugle op. Dengang var det blandt andet alkefugle, der døde af mangel på føde, så det var en helt anden situation, fortæller han.



Opfordring til strandgæster

Ifølge Kim Fischer er der ikke meget, vi mennesker kan gøre for at undgå, at endnu flere af fuglene dør.

- Jeg kan ikke se, at man kan gøre noget. Vi må lade det rase igennem og krydse fingre for, at det ikke går alt for meget ud over bestandene, lyder det fra Kim Fischer, der også har en klar opfordring til strandgæster, der støder på en død fugl:

- Man skal jo ikke røre ved de fugle. Grunden, til at jeg fjerner dem og graver dem ned, er, at vi ikke ved, hvor meget det smitter.