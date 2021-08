Midaldrende svenskere kørte ræs og lavede ottetaller på strand: Politiet troede, det var unge mennesker

Vaks turist optog

Han fortæller, at to landbetjente blev sendt ud til stranden, men at de ikke kunne observere kørsel på stranden, da de ankom.

Anmelderen er turist på Fanø, og han havde optaget seancen. Videooptagelsen førte senere til, at politiet fandt en gruppe motorcyklister på øen, som viste sig at være dem, der havde testet kræfterne på deres jernheste.

De otte svenskere i alderen 58-74 år blev sigtet for manglende agtpågivenhed, og de kan nu se frem til en bøde.

Man må nemlig kun køre 30 km/t på Rindby Strand.