Minister på Fanø er interesseret i forbudt dyrehegn

Dyreforsøg

Snart sænkede freden sig blandt både de firebenede og de tobenede. Ministeren kunne genoptage samtalen om virtuelle hegn. Altså hegn som ikke er fysisk som de kendte elhegn, men fungerer ved hjælp af lyd, som koen hører via en slags koklokke. Et dyreforsøg, der har kørt i over to år her på Fanø, og som ministeren nu var på besøg for at lære meget mere om.

- Vi tror og håber på, at han vil ændre lovgivningen og dermed give mulighed for at indføre virtuelle hegn. Som det er i dag, er det ikke tilladt, siger initiativtageren bag projektet, Dan Pode Poulsen.