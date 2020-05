Mord på Fanø ændrede hele samfundet

- Det var et chok for lokalsamfundet.

Den tidligere borgmester gennem 16 år, Kjeld Nielsen, husker tydeligt, hvordan drabet på 15-årige Anette Thomsen rystede alle på øen. Selv sad han til et udvalgsmøde på rådhuset.

- Men det var umuligt at koncentrere sig, og der blev heller ikke noget møde, fortæller han.

En af os?

Fanø med i dag 3.400 beboere er et lille samfund. Nyheden i 1980, om at en lokal pige var blevet myrdet på brutal vis med en mursten i klitterne ved Fanø Bad, gjorde folk nervøse. Spørgsmålet "kan det være en af os, der står bag" kunne få enhver fannik til at ryste for svaret.

Først i 1989 faldt dommen. Den psykisk udviklingshæmmede Erik Solbakke blev dømt for mordet.

- Det var en enorm forløsning efter alle de år, at der endelig var en mand, der blev dømt for drabet. Og at det var en mand "udefra", fortæller Kjeld Nielsen.

Smerten gentager sig

Men nu 40 år efter har TV 2 i samarbejde med to topjurister taget sagen op. De sætter et stort spørgsmålstegn ved, om det var den rette, der blev dømt for mordet.

- På den måde starter smerten igen især for familien og andre, der var tæt på, siger Kjeld Nielsen.

Han synes bestemt, at det er godt, at sagen bliver taget op igen, så sagens rette sammenhæng og måske den rette gerningsmand kan findes. Eller den dømte mand kan blive renset, hvis han ikke udførte ugerningen.

Uskylden forsvandt

Men Fanø blev aldrig helt så uskyldig igen.

- Dengang, før den her tragiske begivenhed, var der ikke mange, der låste deres yderdør. Mange kunne slet ikke, fordi de ikke havde en nøgle til deres dør, fortæller han.

TV 2's dokumentar om Fanø-mordet og Hafnia-branden i København blev sendt mandag aften, men kan ses på TV 2 Play.

Mistænkelige afhøringer

I dokumentarserien "Tilståelsen" kommer det blandt andet frem, at tilståelserne fra Erik Solbakke kom frem under i alt 89 afhøringer, hvoraf de 85 foregik uden advokat eller bisidder. En af verdens førende eksperter i afhøringer norske Asbjørn Rachlew har gennemgået alle væsentlige akter i sagen for TV 2. Sammen med en af danmarks mest profilerede forsvarsadvokater mener han nu, at sagen mod danmarks farligste massemorder skal genåbnes.