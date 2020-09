Nærdemokrati: Fannikkerne er med til budgetforhandlinger

Tirsdag aften er der borgermøde på Fanø Skole, hvor borgmesteren fremlægger budgettallene. Og det er ikke bare et informationsmøde.

- Vi vil helt bogstaveligt have borgerne med om på vores side af forhandlingsbordet. Det skal ikke være et lukket forum, hvor politikerne tror, at vi altid ved bedst. Derfor bliver alle tal og overvejelser lagt frem, og bagefter kommer budgettet også i høring blandt alle indbyggere på Fanø, siger borgmester Sofie Valbjørn, Alternativet.

Mange flere ældre

Der lægges op til en skattestigning på 0,7 procentpoint for at styrke likviditeten. Derimod slipper ældreområdet for nedskæringer i 2021, og der bliver ikke skruet op for prisen i daginstitutionerne, som det ellers var bebudet.

- Men på længere sigt bliver det nødvendigt at spare. Vi bliver mange flere ældre, også hurtigere end i de andre kommuner i Danmark. Næste år bruger Fanø en million ekstra, bare for at bevare det nuværende plejeniveau, og det kan vi ikke blive ved med, år efter år, siger Sofie Valbjørn.

Stor tillid

I år er der særligt fokus på børneområdet og de ældre. Hos Ældre Sagen Fanø tager næstformand Frede Dauer gerne mod invitationen om at blive inddraget, når kommunen lægger budget.

- Det har vi meget stor tillid til. Vi arbejder blandt andet for at få renoveret Fanø Plejecenter og for flere varme hænder. Men vi beboere på Fanø skal ikke stå i hver vores silo. Vi er også interesserede i, at børnefamilierne og erhvervslivet og alt det andet fungerer, siger Frede Dauer.