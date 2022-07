Nordeuropas største fodboldturnering lukker og slukker

- Coronaen har ødelagt vores cup. Det må vi erkende. Efter to år uden var vi bare klar til at genoptage arbejdet med at lave fodboldturneringen. Men meget har åbenbart forandret sig, så vi i bestyrelsen vurderer, at det vil være økonomisk uansvarligt at gennemføre, fortæller Kenneth Beck til TV SYD.

Normalt er der rift om at deltage i fodboldturneringen på Vadehavsøen, som går for at være Nordeuropas største i femmandsfodbold. Her har der været plads til op mod 300 hold, som hvert år siden 1980 har givet Fanø op mod 3.000 fodboldspillere og mellem 8.000 og 10.000 tilskuer de dage cuppen varer. Men sådan er det er ikke mere.

For få tilmeldte og frivillige

- Vi mangler omkring 100 hold til turneringen - det er alligevel omkring 750 deltagere, og med kun ti dage til turneringen skal finde sted, er det alt for lidt. Desuden har vi også alvorlig mangel på frivillige. Her mangler vi cirka 125 mennesker. Normalt har vi kunnet samle omkring 450 folk til at hjælpe os, forklarer Kenneth Beck.