Ny placering i kikkerten: Omdiskuteret trold skal flyttes

Trolden Anker Drømmefanger sidder på græsset på den gamle losseplads på Fanø – men det får snart en ende.

Ifølge JydskeVestkysten har et enigt ENT-udvalg mandag besluttet, at kunstværket skal flyttes, og årsagen skyldes en risiko for en millionregning til de skattepligtige øboere.

Troldens nuværende placering skulle nemlig lovliggøres i en ny lokalplan, og det er den, som kan udløse millionudgifter til undersøgelse, oprensning og afdækning af giftigt havneslam og andet affald.

- Vi ville ikke risikere at bruge et ukendt stort beløb på miljøgodkendelse og oprensning af den gamle losseplads. Oprensning af eventpladsen ved havnen skulle koste 650.000, men løb op i to millioner kroner. Belært af disse erfaringer stillede vi et ændringsforslag, som blev enstemmigt vedtaget, siger Erik Nørreby, viceborgmester, Venstre, til avisen.