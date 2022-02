Ny rapport: Havvandet stiger og tager den sjældne natur med sig

Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet og COWI, der har undersøgt, hvordan havets stigning vil påvirke naturen om 50 og 100 år.

Konklusionen er, at en væsentlig del af levestederne for en lang række sjældne dyr og planter vil forsvinde permanent inden 2120 i takt med, at havvandet stiger.

- For det meste taler man om de udfordringer, klimaforandringerne giver for os mennesker, vores byer og infrastruktur. I denne her nye nationale analyse fokuserer vi på, hvordan klimaforandringerne kommer til at påvirke naturen og biodiversiteten i vores kystlandskab. Og det er desværre ikke godt nyt, siger Torben Ebbensgaard, biolog og projektchef i COWI og leder af forskningsprojektet, i en pressemeddelelse.

Fanø mister en femtedel

Rapporten kigger på konsekvenserne for natur og dyreliv, og derfor er bebyggede arealer ikke regnet med. Samtidig tager rapporten udgangspunkt i, at beskyttelsen af arealer bag diger osv. fortsat opretholdes til at kunne modstå det stigende hav.